الجيش نعى العميد الركن الطيار المتقاعد علي حسين حمدان

تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه، العميد الركن الطيار المتقاعد علي حسين حمدان، الذي توفي بتاريخ 27/2/2017، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

– من مواليد 1/7/1939 معاصر الشوف – قضاء الشوف.

– تطوع في الجيش اعتبارا من 1/1/1959 ورقي إلى رتبة ملازم اعتبارا من 16/11/1962 ثم تدرج في الترقية حتى رتبة عميد ركن اعتبارا من 1/1/1987.

– حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

– تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.

– متأهل وله ولد واحد.

ينقل الجثمان بتاريخ 1/3/2017 الساعة 8,00 من مستشفى عين وزين – الشوف إلى بلدة معاصر الشوف حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 12,00.

تقبل التعازي بعد الدفن في القاعة العامة وباقي أيام الأسبوع اعتبارا من الساعة 15,00 ولغاية الساعة 20,00 في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة، وبتاريخ 6/3/2017 اعتبارا من الساعة 15,00 ولغاية الساعة 18,00 في دار الطائفة الدرزية- فردان- بيروت.