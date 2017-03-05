الجيش: طائرة استطلاع معادية خرقت اجواء بعض المناطق امس

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الاتي: “عند الساعة 6,00 من يوم امس، خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الاسرائيلي الاجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الشوف، اقليم الخروب، الجنوب البقاع الغربي، رياق وزجلة ثم غادرت الاجواء عند الساعة 19,00 من فوق بلدة كفركلا”.
لهذا السبب لم تحضر آيشواريا راي وأميتاب باتشان العرض الخاص لفيلمها
زهرا: نأمل ألا تعرقلنا الوصاية الداخلية وسياسات وقوة الامر الواقع في تطبيق الطائف وتحقيق اللامركزية الادارية
أحمد الحريري: مسؤولية قانون الانتخاب على الجميع.. وكلام المشنوق واضح
مارين لوبن تثير الجدل في ختام زيارتها الى لبنان
زعيتر أرسل كتاب اعتراض الى تركيا بسبب الطائرة التي هبطت في بن غوريون
Powered By Future Television s.a.l