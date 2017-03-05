الجيش: طائرة استطلاع معادية خرقت اجواء بعض المناطق امس

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الاتي: “عند الساعة 6,00 من يوم امس، خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الاسرائيلي الاجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الشوف، اقليم الخروب، الجنوب البقاع الغربي، رياق وزجلة ثم غادرت الاجواء عند الساعة 19,00 من فوق بلدة كفركلا”.

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