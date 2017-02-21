الجيش: طائرة استطلاع معادية تخرق الاجواء اللبنانية

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخه عند الساعة 7.10، خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، الهرمل وعكار، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 14.00 من فوق بلدة كفركلا.