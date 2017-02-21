الجيش: طائرة استطلاع معادية تخرق الاجواء اللبنانية

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:
بتاريخه عند الساعة 7.10، خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، الهرمل وعكار، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 14.00 من فوق بلدة كفركلا.
إقفال المتحف الوطني الجمعة والسبت
ميليشيات حزب الله “تستعرض” في القصير!! (صور)
الافطار السنوي لمنسقية “تيار المستقبل” في بوردو: الحريري تحدى الصعوبات والمخاطر من أجل لبنان
الامن العام: توقيف 25 شخصا لإرتكابهم أفعالا جرمية
توقيف 30 فلسطينيا على خلفية الاشكال في جبل البداوي أمس
Powered By Future Television s.a.l