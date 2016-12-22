الجيش: طائرة استطلاع تابعة للعدو خرقت الاجواء اللبنانية

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الاتي: “عند الساعة 30،12 خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الاسرائيلي الاجواء اللبنانية من فوق عيترون، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق البقاع الغربي والجنوب، ثم غادرت الاجواء عند الساعة 00،14 من فوق بلدة كفركلا”.
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