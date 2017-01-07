الجيش: زورق معاد خرق المياه الاقليمية امس

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي عند الساعة 15,41 من يوم أمس، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة 296 مترا ولمدة 5 دقائق.

تجري متابعة الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.