الجيش: زورق معاد خرق المياه الاقليمية اللبنانية

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الاتي: “اقدم زورق حربي تابع للعدو الاسرائيلي عند الساعة 15,52 من يوم امس، على خرق المياه الاقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة 142 مترا ولمدة ثلاث دقائق، تجرى متابعة الخرق بالتنسيق مع قوات الامم المتحدة الموقتة في لبنان”.

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