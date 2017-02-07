الجيش: زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي خرق المياه الإقليمية اللبنانية

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخه الساعة 11,33 أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية، مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالي 555 مترا ولمدة ساعة و42 دقيقة.

تجري متابعة الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.