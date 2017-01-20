الجيش: رئيس أركان الجيش اللبناني لم يقم بأيّ زيارة إلى بروكسل من قريب أو بعيد

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه التوضيح التالي:

أوردت إحدى الصحف وبعض المواقع الإلكترونية المحلية الصادرة بتاريخ اليوم نقلاً عن أحد المواقع الإلكترونية التابعة للعدو الإسرائيلي، خبراً مفاده أنّ نائب رئيس أركان جيش هذا العدو قد التقى في بروكسل على هامش مؤتمر لحلف الناتو، رؤساء أركان دول عربية من بينها لبنان.

يهمّ قيادة الجيش أن تنفي صحة هذا الخبر جملةً وتفصيلاً، وتشير إلى أن رئيس أركان الجيش اللبناني لم يقم بأيّ زيارة إلى بروكسل من قريب أو بعيد، وبالتالي فإنّ هذا الخبر يندرج في إطار الإشاعات والأكاذيب التي يدأب العدو على ترويجها.