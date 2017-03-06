الجيش دهم حي الشروانة وبريتال وأوقف مطلوبين

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” hن قوة من الجيش دهمت حي الشراونة في مدينة بعلبك، واوقفت ك من م. ص (23 سنة) وهو مطلوب بمذكرات عدلية عدة، ف.ع. ج(21 عاما).
كما أوقف في بريتال كل كن ص. م. بتهمة سرقة سيارات وم.ا بوثيقة اطلاق نار. ولا تزال المداهمات مستمرة في البلدة.
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