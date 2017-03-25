الجيش: توقيف 3 أشخاص في البقاع بجرم إطلاق النار وأحدهم أحرق حافلة في عرسال

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي:

“أوقفت قوى الجيش في منطقتي السفري ودورس- بعلبك المواطن حرب علي المقداد والفلسطيني جهاد علي الحنفي، لإقدامهما على إطلاق النار من أسلحة حربية في أوقات سابقة. كما أوقفت في محلة فيسان- البقاع المواطن عمر حسن أبو فارس المطلوب بجرم إطلاق النار وإحراق حافلة للركاب في بلدة عرسال.

تم تسليم الموقوفين إلى المرجع المختص لإجراء اللازم”.