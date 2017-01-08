الجيش: توقيف شخصين في محلتي حالات وقب الياس

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت قوى الجيش في محلة حالات – جبيل، المواطن حارس جورج ضو لمشاركته مع آخرين في سلب مواطن سيارته بتاريخ 26/5/2014 على طريق عام عيون السيمان – حدث بعلبك بعد انتحالهم صفة أمنية، بالإضافة إلى قيامه بأعمال نصب واحتيال، كما أوقفت في محلة قب الياس – البقاع المواطن خالد أحمد العقلى، لإقدامه على إطلاق النار خلال العام 2016 ما أدى الى إصابة شخصين.

تمّ تسليم الموقوفَين إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.