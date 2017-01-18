الجيش: توقيف خمسة اشخاص في مناطق مختلفة لاطلاقهم النار وحيازة اسلحة

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي: “أوقفت قوى الجيش في محلتي الشياح والرشيدية، المواطن زكريا علي شاهين والفلسطيني علي وليد الخطيب، لإقدامهما على إطلاق النار من أسلحة حربية في أوقات سابقة.

كما أوقفت في محلة الغبيري المواطن عيسى حسين علوه لاقدامه في منطقة الهرمل على إطلاق النار عدة مرات من أسلحة حربية باتجاه منازل مواطنين وإصابة بعضهم بجروح.

كذلك أوقفت في محلتي رحبة – عكار والبحصاص – طرابلس المواطنين عمر ابراهيم الخوري وسليم صبحي الحجار، لحيازة كل منهم سلاحا حربيا خفيفا وكمية من الذخائر. وتم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المرجع المختص لإجراء اللازم”.