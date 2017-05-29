الجيش: تمارين تدريبية في محيط جرود الضنية

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الاتي:
بتواريخ 31/5/2017 و1 2/6/2017، ستقوم وحدة من الجيش في محيط منطقة جرود الضنية، باجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية واستخدام متفجرات وقنابل صوتية”.
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