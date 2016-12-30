الجيش: تمارين تدريبية في رأس مسقا

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“اعتبارا من 1/1/2017 ولغاية 31/3/2017، ستقوم وحدة من الجيش في منطقة رأس مسقا – الشمال، بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية واستخدام المتفجرات والقنابل المدخنة والصوتية”.