الجيش: تفجير ذخائر في محيط بلدات جنوبية

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
“بتاريخه، ما بين الساعة 12,00 والساعة 14,00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الالغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط البلدات الجنوبية التالية: طير حرفا، عيناتا، رميش وشمع”.
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