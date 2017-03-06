الجيش: تفجير ذخائر في محيط بلدات جنوبية

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخه، ما بين الساعة 12,00 والساعة 14,00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الالغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط البلدات الجنوبية التالية: طير حرفا، عيناتا، رميش وشمع”.