الجيش: تعيين تلامذة رتباء بطريقة المباراة

علنت وزارة الدفاع الوطني – قيادة الجيش في بيان عن “حاجتها لتعيين تلامذة رتباء بطريقة المباراة، من بين المدنيين والعسكريين من الذكور فقط.
على الراغبين التعيين بصفة تلميذ رتيب، التقدم بطلباتهم شخصيا خلال الدوام الرسمي في ثكنة الوروار لغاية 21/2/2017 ضمنا”.
حرب حول 100 مليون دولار إلى الخزينة عن تشرين الأول 2016
حكم نهائي كاس العالم للاندية يوضح سبب عدم طرده راموس
بطولة غرب اسيا :رجال الارز يستعرضون عضلاتهم امام العراق
قوى الأمن: تمديد فترة الاعمال على طريق بيروت الدولية
المشنوق استقبل النائبين حميد وأبي نصر
Powered By Future Television s.a.l