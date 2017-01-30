الجيش: تعديل تواريخ الاختبارات للمرشحين بصفة رتباء اختصاصيين

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه ما يلي:

“تحيط هذه القيادة علما المرشحين للتطوع في الجيش بصفة رتباء اختصاصيين، أنه جرى تعديل بعض تواريخ اختبارات المرحلة الثانية وأمكنة تنفيذها.

ملاحظة: يتم الاطلاع على الجدول الجديد للامتحانات على موقع الجيش على الإنترنت، عنوان: www.lebarmy.gov.lb”