الجيش: تعديل تواريخ الاختبارات للمرشحين بصفة رتباء اختصاصيين

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه ما يلي:
“تحيط هذه القيادة علما المرشحين للتطوع في الجيش بصفة رتباء اختصاصيين، أنه جرى تعديل بعض تواريخ اختبارات المرحلة الثانية وأمكنة تنفيذها.
ملاحظة: يتم الاطلاع على الجدول الجديد للامتحانات على موقع الجيش على الإنترنت، عنوان: www.lebarmy.gov.lb”
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