الجيش: تدابير مشددة تواكب الأعياد وملاحقة مطلقي النار ابتهاجا

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

تستمر وحدات الجيش بتنفيذ تدابير أمنية مشددة في مختلف المناطق اللبنانية بمناسبة الأعياد، للحفاظ على أمن المواطنين وحماية التجمعات والأماكن الدينية، وتأمين حركة التسوق والمرافق السياحية والتجارية والاقتصادية.

وتذكر قيادة الجيش المواطنين بالقرار رقم 1865 الصادر عن وزير الدفاع الوطني بتاريخ 16/12/2016، والذي يقضي بوقف العمل بتراخيص حمل الأسلحة ( الصفة الخاصة والحيازة والاقتناء )، على الأراضي اللبنانية كافة لغاية تاريخ 2/1/2017 ضمناً، باستثناء التراخيص الممنوحة لذوي الصفة الدبلوماسية ومرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الأحزاب والطوائف الدينية وموظفي السفارات الأجنبية عندما يكونون برفقة الشخصية المعنية فقط.

وتدعو هذه القيادة المواطنين إلى عدم إطلاق النار ابتهاجاً بحلول رأس السنة الجديدة، وذلك حفاظاً على السلامة العامة، وإنفاذاً للقوانين المرعية الإجراء، مع التأكيد بأن أي مخالفة في هذا الشأن، سوف تعرّض مرتكبيها للدهم والتوقيف والملاحقة القانونية.