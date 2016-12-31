الجيش اليمني يقتل قائدا حوثيا في مواجهات بصرواح

سقط عددٌ من القتلى والجرحى، في اليمن، بينهم قائد ميداني من مليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صال، إثر معارك عنيفة مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب وسط اليمن.

وخسرت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، مواقع عدة في محافظة شبوة، فردت بقصف أحياء سكنية عشوائياً في محافظتي تعز وشبوة.