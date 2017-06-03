الجيش اليمني يقتحم معسكر قوات الامن في تعز

بدأ الجيش اليمني هجوما على معسكر قوات الأمن الخاصة التابع المخلوع علي عبد الله صالح وبالتزامن، شهدت الجهة الشمالية من قصر الشعب تقدما جديدا لقوات الجيش الوطني و المقاومة الشعبية.

إلى ذلك، ذكر شهود عيان أن تبادلا للقصف المدفعي جرى بين قوات الشرعية والميليشيات المتمركزة في التلال الواقعة عند الأطراف الشرقية للمدينة.

قالت مصادر في الجيش اليمني، إن العملية العسكرية الجارية في مدينة تعز لن تتوقف بتحرير قصر الشعب و معسكر التشريفات وانما ستشمل الأحياء الشرقية والشمالية الشرقية بالمدينة