تمكنت قوات الجيش المصري الثلاثاء، من ضبط 8 إرهابيين شديدي الخطورة بسيناء.

وقال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري إن عناصر من قوات إنفاذ القانون من الجيش الثالث الميداني وللأسبوع الثالث على التوالي قامت بمداهمة البؤر الإرهابية بوسط سيناء ونفذت عددا من العمليات النوعية بجبل الحلال، وأسفر ذلك عن القبض على 8 إرهابيين شديدي الخطورة وبحوزتهم بندقية قناصة مزودة بكاتم صوت وعدد من العبوات الناسفة ومجموعة من أجهزة الاتصال ومبلغ مالي كبير.

وأضاف أنه تم تدمير مخزنين وجد بأحدهما عدد من الأسلحة والعبوات الناسفة والآخر يحتوي على أكثر من 3 أطنان من نبات البانجو المخدر معدة للتوزيع، وتدمير عربة مفخخة معدة لاستهداف قوات التأمين

وقال إنه تم تدمير 3 عربات دفع رباعي، و3 دراجات نارية بالإضافة إلى تدمير عدد من المباني والعشش التي تحتوي على مواد إعاشة للعناصر الإرهابية.