وقال المتحدث العسكري، في بيان: “تمكنت قوات التأمين بالجيش الثالث الميداني من ضبط عدد (2) فرد يستقلون عربة ربع نقل محملة بكميات كبيرة من المعدات والمواد المتفجرة التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة غرب نفق الشهيد أحمد حمدي”.

وأضاف “كانت (العربة) في طريقها لدعم العناصر الإرهابية . وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية بواسطة الجهات المعنية مع المتهمين والمضبوطات”.

ويقع نفق الشهيد أحمد حمدي أسفل قناة السويس شمالي مدينة السويس. ويؤدي النفق إلى سيناء، مارا أسفل قناة السويس.

ومنذ نحو أربع سنوات كثف المتشددون هجماتهم على الجيش والشرطة في شمال سيناء، وقتلوا مئات من أفرادهما، كما أعلنوا البيعة لداعش في 2014.

ويقول الجيش إنه قتل المئات منهم في حملة تشارك فيها الشرطة.