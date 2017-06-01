الجيش الفيليبيني يقتل 10 من جنوده بغارة جوية اصابتهم خطأ

أعلن وزير الدفاع الفيليبيني دلفين لورنزانا الخميس مقتل 10 جنود في غارة جوية شنها الجيش ضد مسلحين جهاديين في جنوب البلاد لكنها اصابت جنوده عن طريق الخطأ.
وقال الوزير للصحافيين في مانيلا :”ان مجموعة من رجال قواتنا المسلحة اصيبت بغاراتنا. لقد قتل عشرة عسكريين”، مشيرا الى “ان الحادث وقع الاربعاء”.
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