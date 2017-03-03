الجيش الروسي يعلن بدء عمليات نزع الألغام في تدمر

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الجمعة بدء عملية نزع الألغام في تدمر، وذلك غداة استعادة قوات النظام السوريالسيطرة على المدينة الأثرية بإسناد جوي من روسيا.

وصرح رودسكوي من قيادة القوات الروسية في سوريا “يتم الآن معاينة مباني المدينة تدمر. وبدأ خبراء نزع الألغام السوريون الذين تلقوا تدريباً من مختصين روس بإبطال مفعول الألغام والعبوات الناسفة”.

وتابع رودسكوي أن خبراء نزع ألغام روسا سينضمون “قريبا” إلى الخبراء السوريين في المدينة الأثرية الواقعة في وسط سوريا.

موسكو: مستشارون روس خططوا وأشرفوا على استعادة تدمر

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الخاصة والقوات الجوية الروسية ساعدت في القضاء على عناصر تنظيم “داعش” في مدينة تدمر الأثرية.

وذكر المسؤول الكبير في الوزارة، اللفتنانت جنرال سيرغي رودسكوي، في إفادة صحافية بموسكو، أن أكثر من 1000 من المتطرفين سقطوا بين قتيل وجريج في عملية تدمر.

كما أشار رودسكوي خلال المؤتمر الصحافي في موسكو إلى أن عملية استعادة السيطرة على تدمر “تم التخطيط لها وتنفيذها بإشراف مستشارين عسكريين روس”.

وأوضح رودسكوي أن “سلاح الجو الروسي قدم دعماً كبيراً ساهم في هزيمة تنظيم داعش في تدمر”، مضيفا أن الجيش الروسي استخدم مروحيات هجومية من طراز “كي ايه-52”.

لكنه أضاف أنه لم يتم شن أي غارات في المدينة “للحفاظ على آثارها” المصنفة ضمن التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو).

وكان جيش النظام قد قال، الخميس، إنه استعاد السيطرة على المدينة التاريخية من قبضة “داعش” للمرة الثانية.

من جهتها، سخرت المعارضة السورية من إعلان النظام استعادته السيطرة على تدمر ، بعد طرد داعش منها للمرة الثانية في غضون عام.

ووصف رئيس وفد المعارضة إلى جنيف، نصر الحريري، هذا الإعلان بالاستثمار السياسي، مشيراً إلى أن كلتا الجهتين إرهابيتان، وأن اللعبة بين النظام و”داعش” أصبحت مكشوفة.