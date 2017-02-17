الجيش التركي يقترب من استكمال السيطرة على الباب السورية

Rebel fighters stand with their weapons on the outskirts of the northern Syrian town of al-Bab, Syria February 8, 2017. REUTERS/Khalil Ashawi
أعلن الجيش التركي، اليوم الجمعة، أنه يوشك على استكمال عملية انتزاع السيطرة على مدينة الباب بشمال سوريا من تنظيم “داعش”، مؤكداً أن مقاومة الإرهابيين تراجعت إلى حد كبير.
وبدأت تركيا عملية “درع الفرات” في شمال سوريا في أغسطس/آب، دعماً للمعارضة المسلحة هناك وفي محاولة لطرد “داعش” من الأراضي المجاورة لحدودها، ومنع المقاتلين الأكراد من السيطرة على مزيد من الأراضي.
وقال الجيش التركي في بيان “عملية انتزاع السيطرة الكاملة على منطقة الباب قاربت نهايتها ومقاومة جماعة داعش الإرهابية انهارت إلى حد كبير”.
وفي وقت سابق، كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد كشف أن الهدف التالي للهجوم التركي سيكون الرقة المعقل الرئيسي للتنظيم حاليا بعد طرده من شرق الموصل معقله في العراق.
وفي سياق متصل، من المقرر أن يزور الجنرال، جوزيف دانفورد، رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، اليوم الجمعة، قاعدة إنجيرليك الجوية في جنوب تركيا، والتي يستخدمها التحالف بقيادة الولايات المتحدة في قتال التنظيم.
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