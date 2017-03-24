الجيش التركي يدمر 16 هدفا لمنظمة “بي كا كا” الإرهابية شمال العراق

أفادت معلومات صحفية ان “الجيش التركي دمّر 16 هدفاً لمنظمة “بي كا كا” الإرهابية شمال العراق”.

وكان الجيش التركي اعلن اليوم ان قواته تمكنت من قتل ثلاثة عناصر تابعين لحزب العمال الكردستاني بقصف جوي شنته المقاتلات التركية على منطقة زاب شمالي العراق.

كما كانت رئاسة الاركان التركية قد في بيان الى ان الغارات الجوية اسفرت أيضا عن تدمير ملاجئ واسلحة تابعة لحزب العمال.

وفي عملية أمنية أخرى ضد حزب العمال تمكن الجيش التركي من قتل عنصرين اثنين من الحزب في مدينة ماردين جنوب شرقي تركيا.