الجيش التركي: غارات روسية قتلت عن طريق الخطأ 3 جنود

أكد المتحدث باسم الجيش التركي أن غارات روسية قتلت عن طريق الخطأ 3 جنود أتراك وجرحت 11 آخرين شمالي سوريا.

وأضاف الجيش في بيان اليوم الخميس، أن المسؤولين الروس عبّروا عن أسفهم لمقتل الجنود الأتراك.

ومن جهتها قالت الرئاسة الروسية، اليوم الخميس، إن الرئيس فلاديمير بوتين أعرب عن تعازيه لنظيره التركي رجب طيب أردوغان في مقتل عسكريين أتراك بغارة روسية في مدينة الباب السورية.

جاء في بيان صادر عن الكرملين، اتفق بوتين وأردوغان على تعزيز التنسيق العسكري خلال العمليات ضد تنظيم “داعش” الإرهابي وباقي المنظمات الإرهابية في سوريا.