الجيش الأميركي: مقتل 484 مدنيا في ضربات للتحالف في العراق وسوريا

أعلن الجيش الأميركي أن “484 مدنيا على الأقل قتلوا على الأرجح في ضربات للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم “داعش” الارهابي في العراق وسوريا منذ بدء الحملة في عام 2014″.

وأوضح أن “الأرقام تشير إلى زيادة 132 حالة وفاة بين المدنيين في تقرير سابق نشر يوم 30 ابريل نيسان”، نافياً “تخفيف المعايير المعنية بحماية المدنيين”، مشيراً إلى “ارتفاع العدد يرجع في جانب منه إلى زيادة في وتيرة العمليات في مناطق حضرية كثيفة السكان”.