أعلن الجيش الأردني مساء السبت أنه شن غارات على مواقع لتنظيم “داعش” في جنوب سوريا، دمر خلالها مستودعات للذخيرة وثكنات للتنظيم الإرهابي.

ونقلت وكالة “بترا” الأردنية للأنباء بيانا صادرا عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، جاء فيه: “دكت طائرات من سلاح الجو الملكي الأردني مساء الجمعة الثالث من شباط/فبراير 2017 أهدافا مختلفة لعصابة داعش الإرهابية في الجنوب السوري منها موقع عسكري كانت قد احتلته عصابة داعش المجرمة” وكان يعود سابقا لقوات النظام السوري.

وأضاف البيان: “وقامت مقاتلات سلاح الجو الملكي بتدمير مستودعات للذخيرة ومستودع لتعديل وتفخيخ الآليات وثكنات لأفراد من عصابة داعش الإرهابية المجرمة باستخدام طائرات بدون طيار وقنابل موجهة ذكية”.

وأكد الجيش الأردني في البيان أن “العملية أسفرت عن قتل وجرح العديد من عناصر العصابة الإرهابية إضافة إلى تدمير عدد من الآليات”.

وختم مؤكداً: “تأتي هذه الضربات الجوية استمرارا لجهود المملكة الأردنية الهاشمية للقضاء على العصابة الإرهابية المجرمة وضربها في أوكارها”.