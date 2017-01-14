الجيش: احالة الفلسطيني ماهر العقلة على القضاء لانتمائه الى داعش

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“أحالت مديرية المخابرات على القضاء المختص، الفلسطيني ماهر أسامة العقلة لانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي، والتخطيط للاعتداء على مراكز الجيش اللبناني واستهداف إحدى السفارات الأجنبية بعملية انتحارية.