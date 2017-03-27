الجيش: احالة السوري مؤيد أحمد الواو الى القضاء لانتمائه الى داعش

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي:

“أحالت مديرية المخابرات على القضاء المختص، السوري مؤيد أحمد الواو لإنتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي في جرود بلدة عرسال، ولعمله أمنيا لصالحه، ولمشاركته بالإعتداءات على وحدات الجيش اللبناني خلال العام 2014 في البلدة المذكورة.