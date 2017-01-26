الجيش: احالة الانتحاري عمر العاصي على القضاء المختص

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“أحالت مديرية المخابرات على القضاء المختص، الإنتحاري عمر حسن العاصي الذي إعترف بكافة تفاصيل العملية الإرهابية منذ مبايعته لتنظيم “داعش” الإرهابي حتى تلقيه الأمر من التنظيم المذكور في الرقة ولغاية وصوله إلى الهدف لتنفيذ العملية الإنتحارية في مقهى كوستا – شارع الحمرا بتاريخ 21/1/2017″.