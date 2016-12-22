الجيش: إجراءات للحفاظ على أمن المواطنين تواكب الأعياد

صدر عن مديرية التوجيه في قيادة الجيش البيان الآتي:

“باشرت وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية، لمناسبة حلول الأعياد المجيدة والاحتفالات والنشاطات المتنوعة التي ترافقها، اتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم، وحماية التجمعات والأماكن الدينية، وتأمين حركة التسوق والمرافق السياحية والتجارية والاقتصادية”.