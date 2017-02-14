الجولة الـ16 من الدوري الـ56 بالأرقام

ارتفع عدد اهداف الدوري العام اللبناني الـ56 لكرة القدم بعد الجولة السادسة عشرة الى 265 هدفا في 117 مباراة، بمعدل تسجيل 2,26 هدفين في المباراة الواحدة.

وابتعد العهد في صدارة الترتيب رافعا رصيده الى 33 نقطة ومتقدماً بفارق 5 نقاط عن النجمة الوصيف، وذلك بعدما حقق فوزه العاشر، وهو اكثر الفرق فوزاً. وتساوى الغريمان التقليديان النجمة والأنصار برصيد النقاط عينه، وتقدم الأول بفارق الأهداف عن الثاني. وتراجع الصفاء إلى المركز الرابع متساوياً مع السلام زغرتا برصيد النقاط عينه، متقدماً عليه بفارق المواجهة المباشرة.

ويعتبر الانصار الفريق الاكثر تسجيلا بـ30 هدفا، يليه النجمة بـ29 هدفا، فالصفاء والسلام زغرتا بــ28 هدفاً لكل منهما. ويعتبر الاجتماعي الأسوأ دفاعا اذ اهتزت شباكه 41 مرة، يليه الإخاء الأهلي (29 هدفاً) فالأنصار (27 هدفاً).

وانتهت 73 مباراة بفوز فريق على الآخر، بينما انتهت 44 مباراة بالتعادل. وكانت اكثر المباريات تسجيلا تلك التي فاز فيها السلام على الانصار 5 – 2 والانصار على الصفاء 4 – 3 والنجمة على طرابلس بالنتيجة عينها والنجمة على الاخاء 6 – 1. وكان اكبر فوز من نصيب الصفاء على حساب السلام 6 – 0.

وكانت الجولة الاولى الاكثر تسجيلا بـ23 هدفا، ثم الخامسة بـ21 هدفاً، بينما كانت العاشرة الأقل تسجيلا بـ10 أهداف.

الهدافون

1 – أبو بكر المل (طرابلس)، وأكرم مغربي (النجمة)، وكوفي بواكيه (الاجتماعي): 9 أهداف.

2 – إيليو مارتينس (الاخاء)، ودومينيك ميندي (الصفاء): 7 أهداف.

3 – ربيع عطايا (الأنصار)، وآمادو نياس (السلام)، ومحمد قدوح (العهد)، ومحمد جعفر (الراسينغ)، وعلي السعدي (الصفاء): 6 أهداف.

4 – حسن المحمد (النجمة)، ولامين فان (التضامن صور)، واحمد حجازي (الاخاء الاهلي عاليه) وادمون شحادة ومايكل هيليغبي (السلام زغرتا)، ودايفيد أبوكو (طرابلس): 5 أهداف.

ترتيب الفرق بعد الجولة الــ 16

1 – العهد 33 نقطة، 2 – النجمة 28 نقطة، 3 – الأنصار 28 نقطة، 4 – الصفاء 27 نقطة، 5 – السلام 27 نقطة، 6 – النبي شيت 25 نقطة، 7 – الراسينغ 21 نقطة، 8 – التضامن صور 20 نقطة، 9 – الإخاء 17 نقطة، 10 – طرابلس 14 نقطة، 11 – الساحل 13 نقطة، 12 – الاجتماعي 8 نقاط.

برنامج المرحلة السابعة عشرة: الخميس 16/2/2017: الصفاء – الاخاء الاهلي عاليه (14:15، ملعب العهد)، الجمعة 17/2/2017: الاجتمـاعي – العهد (14:15 بـحمدون)، النـجمة – التضامن صور (15:00 طـرابلس)، السـبت 18/2/2017: الـسلام زغرتا – طـرابـلس (14:15 المرداشية)، الـراسيـنـغ – الأنصار (15:30 صيـدا)، الاحد 19/2/2017: الـنبي شيـت – شباب الساحل (14:15 النبي شيت).