الجمارك: دهم مستودع لتزوير المشروبات الروحية في جونية وتوقيف سوريين

صدر عن المديرية العامة للجمارك البيان الاتي: “انطلاقا من الخطة التي اعدتها المديرية العامة للجمارك لمكافحة التهريب والتزوير وحماية أمن المواطن الصحي والاجتماعي، وبعد اجراء الاستقصاءات اللازمة، قامت قوة من الجمارك بمداهمة مستودع في منطقة جونية يستعمل لتزوير مختلف انواع المشروبات الروحية وضبطت حوالي 1200 قنينة مزورة مع الجزئيات المكملة لعملية التزوير من لواصق واغطية وكراتين فارغة. كما تم توقيف كل من أ.س، ر. ب من التابعية السورية وأ.غ لبناني الجنسية.

كما سبق ان قامت شعبة المكافحة البرية في ضابطة جمارك بيروت بمداهمة مستودعات في مناطق عدة منها جونية، طبرجا، بعبدا وذوق مكايل حيث جرى توقيف المخالفين وضبط كميات من المشروبات الروحية المزورة واسلحة وذخائر. وما زالت الملاحقات مستمرة تحت اشراف القضاء المختص.