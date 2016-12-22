الجليد يعيق حركة أهالي بلدات جبل أكروم عكار

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن تشكل طبقات الجليد على مختلف المناطق الجبلية من محافظة عكار وبخاصة منطقة جبل اكروم.

وقال رئيس اتحاد بلديات جبل اكروم علي إسبر: “هناك مشاكل عديدة تنتج عن تشكل الجليد منها انقطاع للتيار الكهربائي وانقطاع للمياه بسبب تجمدها في أنابيب التوزيع في الشبكات الرئيسية والفرعية الامر الذي حرم الاهالي من تامين مياه الشرب والاستخدام المنزلي، كما تسبب تكون طبقات الجليد على الطرقات بصعوبة في التنقل داخل البلدة او بين البلدات بين بعضها البعض وحتى بين قرى وبلدات جبل اكروم وعندقت والقبيات وبيت جعفر”.

واسف اسبر لـ “عدم تلبية وزارة الاشغال العامة بالسرعة المطلوبة تزويد الاتحاد بمادة الملح للمساهمة في تذويب الجليد على الطرقات الداخلية والرئيسية لاستعادة حركة المواصلات”، لافتا الى ان “موجة الصقيع تسببت ايضا بتعطيل المدارس مما يؤثر على برنامج توزيع الدروس الفصلية واجراء الامتحانات”.

واشار ايضا الى “التأثير السلبي للصقيع على كافة المزروعات وخاصة اشجار الزيتون، وايضا لقد رفعت العاصفة من اعباء فاتورة تامين المحروقات على الاهالي مما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين”.

وأردف: “ان الاعطال الطارئة على محولات وشبكات التغذية الكهربائية في المنطقة اتت بسبب الضغط المتزايد لاعداد اللاجئين في المنطقة واعتمادهم في التدفئة على الكهرباء وهم بمعظمهم متعدين على الشبكة”.