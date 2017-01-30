الجليد عزل منطقة الهرمل والقرى الجردية

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن موجة الجليد التى تضرب منطقة الهرمل والقرى الجردية أدت الى عزل كافة البلدات والى قطع الطرق الجبلية وخصوصا طريق الهرمل الضنية وطريق الشربين، مرجحين، فنيدق وطريق القصر فيسان القبيات.

واطلع قائمقام الهرمل طلال قطايا على الوضع مع البلديات واتحاد البلديات، حيث عملت آليات تابعة لوزارة الاشغال على فتح الطرق الحيوية لتسهيل حركة الانتقال إلى المدارس.

كما تفقد قطايا بلدات وأشرف على فتح عدد من الطرق بالتعاون مع ورش الأشغال والبلديات بعد ان تم تأمين كميات من الملح لاذابة الجليد، في حين عادت الحركة نسبيا إلى الأسواق والدوائر الرسمية، وفتحت معظم المدارس أبوابها مع بعض التأخير في ساعات الصباح.

وتنشط ورش الصيانة التابعة لمصلحة الكهرباء لاصلاح الاعطال تمهيدا لعودة التيار.