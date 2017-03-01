الجعفري يلغي مؤتمره الصحافي من جديد

ألغى ممثل سوريا الدائم في مقر الأمم المتحدة بشار الجعفري، مؤتمره الصحافي من جديد. وتعتبر هذه المرة الثالثة التي ينتظر فيها الصحافيون المسؤول من أجل الاستماع إليه وطرح الأسئلة عليه قبل أن يخلف موعده معهم.
وفي اليوم الأول الذي التقى فيه الجعفري مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، ألقى الجعفري كلمتين خارج القاعة قبل أن يهم بالمغادرة.
وتكررت حالات إخلاف الجعفري لمواعيده مع الصحافة. إذ في المرة الثانية والثالثة انتظر الصحافيون ووسائل الإعلام أن يخرج الجعفري بمواقف معينة إثر اللقاء مع المبعوث الدولي، إلا أنه هَمّ بالمغادرة على عجل.
ووفق مصادر المعارضة السورية، فإن ما قام به الجعفري يؤكد صحة تقديرها بأنه ووفده يعانيان من توتر وضغط بسبب ثبات المعارضة على موقفها من مسألة الانتقال السياسي.
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