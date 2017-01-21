الجعفري من بيت الوسط: سعداء بأن نرى لبنان قويا

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، بعد ظهر اليوم في “بيت الوسط”، وزير خارجية العراق ابراهيم الجعفري، في حضور السفير العراقي علي العامري والوفد المرافق، وتناول اللقاء الأوضاع في لبنان وآخر المستجدات في العراق والمنطقة، وسبل تقوية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

بعد اللقاء قال الجعفري: “اللقاء مع دولة الرئيس الاخ سعد الحريري متن العلاقات بين الدولتين الشقيقتين العراق ولبنان بكل ما تحمل من قضايا مشتركة، ورغم البعد الجغرافي فنحن دولتان متعاونتان ونتمتع بعلاقات قوية جدا بين الشعبين العراقي واللبناني منذ زمن بعيد، ونستثمر ذلك في تعزيز العلاقات، على اعتبار ان الرئيس الحريري هو رئيس الجهاز التنفيذي ورئيس الوزراء، وكان من الطبيعي ان نتحدث عن الامور ذات الطابع التنفيذي”.

أضاف: “لقد كنت سعيدا في هذا اللقاء خصوصا اننا لم نلتق منذ حوالي السنة، وقد وجدت حرصا على تطوير العلاقات أكثر فأكثر وتعميقها وتبادل المصالح المشتركة، كما وجهت دعوة للرئيس الحريري لزيارة بغداد وسنكون سعداء عندما يستجيب لها، واعدا بتلبيتها. وأكدنا على ضرورة التعاون في الملفات التي تربط بين بلدينا، سواء كانت في المجال الأمني أو في المجالات السياسية والاقتصادية المختلفة”.

تابع: “أنا سعيد انه من خلال هذه اللقاءات التي عقدتها وجدت خطابا لبنانيا مشتركا رغم تعدد الخطباء، بدءا من رئيس الجمهورية ومرورا برئيس البرلمان وانتهاء برئيس الوزراء، وهذا الخطاب يفرح وذكرت ذلك لدولة الرئيس بأننا سعداء ان نرى لبنان قويا وقد تجاوز التحديات السابقة وأنهى الفراغ السابق. وقدمنا التبريك والتهنئة لحسم مسألة رئاسة الجمهورية ونعتبر هذه الخطوة ليست قوة للبنان فقط بل قوة لنا أيضا، ونحن نتطلع لأن نرى كل دولة من الدول الصديقة والشقيقة لنا في أحسن ما تكون عليه”.