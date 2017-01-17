الجعفري بمواجهة علوش في أستانة.. وعشرات الضربات على وادي بردى

اختارت دمشق سفيرها في الأمم المتحدة بشار الجعفري لترأس وفدها إلى محادثات أستانة، وفق ما ذكرت صحيفة “الوطن” السورية.

وأكدت أن دمشق قد اختارت سفيرها في الأمم المتحدة بشار الجعفري لترأس وفدها إلى محادثات أستانة.

وأضافت أنّ الوفد سيكون مماثلاً للوفد الذي ذهب إلى جنيف سابقاً، موضحة أنّ الوفد يضمّ “شخصيات تمثل المؤسسة العسكرية وشخصيات تمثل القانون السوري، بحيث يكون الوفد ممثلاً للدولة السورية مجتمعة”.

أما الشخص الذي سيتزعم وفد ممثلي الفصائل المعارضة، فهو القيادي في “جيش الإسلام”، محمد علوش، الذي كان قد تخلى، في 2016، عن دوره كبيرا للمفاوضين في مفاوضات جنيف التي كانت ترعاها الأمم المتحدة.

وقال علوش إنه سيرأس وفد المعارضة في محادثات السلام بهدف “تحييد الدور الإجرامي لإيران في الصراع السوري”، في إشارة إلى الميليشيات الموالية لطهران التي تقاتل إلى جانب القوات الحكومية.

ميدانياً، تواصلت الحملة العسكرية التي يقودها النظام و”حزب الله” على قرى وادي بردى، حيث ألقت طائرات النظام السوري أكثر من خمسة وعشرين برميلا متفجرا إضافة الى الصواريخ الفراغية على بلدتي عين الفيجة ودير مقرن، واستهدفها ايضا بقصف مدفعي مكثف.

كذلك تكبدت قوات الأسد وعناصر “حزب الله” خسائر كبيرة حيث دمر الثوار عربتي شيلكا ودبابة وأسروا عنصرا من المقاتلين بحسب ما أفاد ناشطون في المنطقة.

وفي ريف حمص صعد تنظيم “داعش” هجماته على قوات الأسد حيث استهدف بسيارة مفخخة مجموعات النظام التي حاولت التقدم باتجاه مطار التي فور في وقت أسر عشرين عنصرا من كتائب الأسد أثناء إحكامه حصاره لمطار دير الزور وقطعه طرق إمداد النظام.

ميدانيا أيضا واصل الطيران الروسي والسوري قصفه ريفي إدلب وحماة التي شهدت مقتل أم وأطفالها الأربعة نتيجة غارة استهدفت منزلهم في منطقة عنيق بأجرة.