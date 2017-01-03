الجسر: مواجهة الارهاب لا تكون الا بإرادة جماعية صلبة وموحدة

غرد النائب سمير الجسر عبر تويتر معلقا على تفجير اسطنبول بالقول:”كل العزاء لاهالي الضحايا وخصوصا اللبنانيين منهم وكل الدعاء بالشفاء العاجل للجرحى لاي دين او دولة انتموا”.
اضاف: “انها حرب واحدة في كل الاماكن، ومواجهتها لا تكون الا بارادة جماعية صلبة وموحدة، ارادة تكون على حجم الكارثة التي نعيش فصولها تباعا”.
وختم الجسر :”كل الشكر للدولة اللبنانية رئيسا وحكومة التي سارعت الى اتخاذ التدابير اللازمة للوقوف على مصير اللبنايين في تركيا ومتابعة احوالهم”.
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