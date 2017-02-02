الجسر: من الممكن الوصول الى صيغة قانونية انتخابية ترضي الجميع

أعلن النائب سمير الجسر في حديث اذاعي إمكان الوصول الى صيغة قانونية انتخابية ترضي الجميع، في ظل جدية المشاورات والطروحات”، مؤكدا أن “المهم في القانون الجديد هو التوفيق بين اعتماد وحدة المعايير ومراعاة خصوصيات الطوائف والقوى السياسية”.

وقال:”العملية ليست عدد مقاعد انما وحدة معايير، وفي ظل التجاذبات والاختلافات في الرأي حول القانون يبقى تطبيق الطائف من دون اجتزاء الحل”، لافتا الى أن “التقسيم الطائفي والمذهبي علة العلل”.

وعن التهديد بالفراغ النيابي، أشار الى أن “الوضع لا يحتمل تهديدات، وأن لا أحد ينادي بالفراغ، لأن الجميع مدرك خطورة عدم التوصل الى توافق حول قانون انتخابي”.