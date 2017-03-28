الجسر: الحريري يرى في الإنماء المتوازن عامل إستقرار

أكد عضو كتلة “المستقبل” النائب سمير الجسر، ممثلا رئيس الحكومة سعد الحريري خلال مؤتمر “فرص وتحديات التنمية الاقتصادية في مدينة طرابلس ولبنان الشمالي” أنه “يعقد هذا المؤتمر في طرابلس ومن أجل طرابلس وبخاصة لما تتضمن فعاليات المؤتمر من بعد تنموي للمدينة وللبنان من خلال تحضير المدينة لتكون منصة لإعادة إعمار سوريا، وإن إعتماد طرابلس، لأن تكون منصة لإعادة إعمار سوريا، لن تكون منة للمدينة، بل هو أمر طبيعي تفرضه الظروف التفاضلية للمدينة من حيث كونها مجتمع مديني يختزن، في جوانبه من أهل المدينة المقيمين فيها أو في جوارها طاقة بشرية كبيرة تضم من أبسط العمالة المطلوبة حتى أعلى مراتب الكفاءات العلمية والخبرات الفنية والمهنية، على وجه الخصوص من بين أولئك الذين إكتسبوا خبرات مهمة في المشاريع الكبرى التي ساهموا في تنفيذها أو في إداراتها في العالم العربي ومن ناحية أخرى فإن من ميزات المدينة أيضا أنها هي الأقرب الى سوريا فضلا عن أنها تتمتع بمرفأ يتطور ويعمل ويقدر له نشاط مهم من خلال عملية التوسعة التي تضم فيما تضم محطة للحاويات، والمزمع تنفيذها بعد أن تأمن تمويل التوسعة”.

وأشار في كلمته إلى أنه “يوجد بجانب المرفأ محطة لسكة الحديد يجري التحضير لإعادة تأهيلها وربطها بسوريا بتصميم حديث إنتهى درسه وتجري الإتصالات لإستكمال تمويله بعد أن قامت حكومة الرئيس سلام في جلستها الثانية بتخصيص مبلغ 20 مليون دولار تبين على ضوء الدراسة الجديدة أنه يكفي لبدء المشروع فقط والى جانب كل هذه الميزات يوجد مطار القليعات الذي يمكن بعد تأهيله أن يكون عاملا أساس وقيمة مضافة للمنصة وفوق كل هذا وذاك هناك منطقة إقتصادية خاصة يجري تنفيذها ويحتوي نظامها على سلة كبيرة من التحفيزات ما قد يشجع كل الشركات الدولية والوطنية التي ترغب في الإشتراك في إعادة إعمار سوريا من أن تنشىء في المنطقة الإقتصادية الخاصة ما يسمى بالمكاتب الخلفية back office، إن هذه الميزات التفاضلية لا تكفي بذاتها لأنها في جزء أساسي منها هي لا تزال قوة كامنة لم تتحقق بعد أو بشكل أدق لم تستكمل بعد،المنطقة الإقتصادية بالرغم من تعيين مجلس إدارتها بما يمثل من سلطة القرار والتنفيذ لتحضير الأرض والبنى التحتية والإنشاءات الأساسية وسلة الأنظمة المطلوبة لرعاية التعاقد مع الشركات المستثمرة وإدارة العمل في المنطقة”.

وأفاد الجسر أن “الحريري بما يحمل في صدره من حب لهذه المدينة ومن قناعة بأن هذه المدينة المجاهدة والصابرة لم تستوف حقها في التنمية، ومن خلال بعد وطني أكيد، يرى في الإنماء المتوازن عامل إستقرار للمدينة وللوطن، فإن الرئيس يؤكد لكم بأنه سيكون الى جانب المدينة بكل ما أوتي من قوة لتذليل كل الصعوبات المالية والقانونية والإجرائية التي قد تشكل عائقا أمام تنفيذ المشاريع التحضيرية حتى تنتصر طرابلس على كل التحديات وستنتصر بإذن الله، وتستعيد دورها الريادي في الوطن”.