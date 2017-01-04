الجريحة بشرى الدويهي تعود إلى لبنان عند منتصف الليل

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن الجريحة في اعتداء اسطنبول بشرى الدويهي ابنة النائب اسطفان الدويهي تعود إلى لبنان عند منتصف الليل، حيث سيتم نقلها الى احد مستشفيات بيروت للمتابعة.

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