الجراح: نعمل على خفض كلفة الإتصالات والإنترنت بشكل مدروس غير عشوائي

أكد وزير الإتصالات جمال الجراح في حديث إذاعي، “العمل حاليا على خفض كلفة الإتصالات والإنترنت بشكل مدروس غير عشوائي، بعد أن ألف لجنة من الإختصاصيين لدراسة هذا الملف بشكل دقيق”.

وذكر “التجمعات التي تقوم بتحركات مدنية، بأنه لم يتسن له حتى الآن الإطلاع على كافة أقسام الوزارة، كون فترة تسلمه لمهامه لا تزال تعتبر قصيرة نوعا ما، والحكومة حديثة العهد”، إلا أنه “وعد بلقاء القيمين على هذه التحركات الأسبوع القادم لإطلاعهم على أبرز ما توصلت إليه اللجنة، التي تدرس ليلا نهارا كيفية تحسين نوعية التخابر وتخفيض كلفته بشكل غير عشوائي”.

وعن مسألة احتساب كلفة الثانية الواحدة كدقيقة وتسديد بدل اشتراك الخطوط المدفوعة مسبقا اشار الى انه “لا يستطيع الدخول في تفاصيل هذه النقاط كل واحدة على حدة، لكونها تندرج في إطار سلة متكاملة من الخدمات والعروض التي تقدمها الشركات ولا يمكن تجزئتها”.

على صعيد آخر، لفت الجراح الى “عمل الوزارة والشركتين العاملتين في هذا القطاع على اعتماد أنظمة وبرامج ال FIber Optics، التي وبمجرد أن تصبح جاهزة يصبح العمل بال4G أمرا سهلا ما يؤمن سرعة أكبر لمستخدمي الإنترنت وجعلها وشبكة الإتصالات الهاتفية تغطي كافة الأراضي اللبنانية”.