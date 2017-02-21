الجراح: لوضع التشريعات التي تسهل عملية الانتقال إلى اقتصاد المعرفة

أكد وزير الاتصالات جمال الجراح اننا “بحاجة في أسرع وقت ممكن إلى التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتطوير اتصالاتنا”.

وفي كلمة له خلال مؤتمر عرب نت 2017، شدد على انه “لم يعد مسموحا ان يبقى لبنان في درجات متخلفة عن جيرانه ودول العالم في مجال الاقتصاد، وقال: “لم يعد جائزا ان نتلهى في الخلاف السياسي بل علينا ان نكون في صراع مع الوقت لتعويض ما فاتنا وتحسين اقتصادنا”.

وأشار إلى ان “الرهان هو على اللبنانننين لكن يبقى على الدولة ان تضع التشريعات اللازمة التي تسهل عملية الانتقال إلى اقتصاد المعرفة وان تخلق البيئة المناسبة لهذا التحول وان تحافظ على الامن والاستقرار الذي يعتبر الحاجة الاساسية لتطوير الاقتصاد”.