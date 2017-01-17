الجبير: باريس ينبغي أن تراجع علاقاتها مع السعودية وقطر

عبر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير عن استيائه من تصريحات المرشحين في انتخابات الرئاسة الفرنسية التي اكدوا فيها أن الرياض تمول الارهاب في فرنسا وأنه يجب مراجعة العلاقات بين فرنسا والنظام السعودي.

وقبل أقل من أربعة أشهر على موعد الانتخابات الرئاسية في فرنسا كثف المرشحان الأبرز، المحافظ فرانسوا فيون ومرشحة الجبهة الوطنية المنتمية لأقصى اليمين مارين لوبان، التحذير من خطر العلاقات مع نظامي السعودية وقطر باعتبارهما الممولان الرئيسيان للارهاب.

وقالا كلاهما: إن باريس ينبغي أن تراجع علاقاتها مع السعودية وقطر ووصفاها بالعلاقات غير الصحية مع بلدين ينشران الارهاب في فرنسا.

وقال الجبير للصحفيين مساء الاثنين: “لا يمكنني التعليق على ما قيل أثناء حملة انتخابية، لكنني أعلم أن هناك “سوء فهم” للسعودية. الناس يقولون إن السعودية هي التطرف. السعودية هي التعصب. السعودية تمول مؤسسات ارهابية وأنا دائما أقول إن هذا غير صحيح”، على حد تعبيره.