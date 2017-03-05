الجبوري يطالب بطرح قضية استخدام الكيماوي أمام الامم المتحدة

طالب رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري بطرح قضية استهداف مدينة الموصل بأسلحة محرمة دولياً من قبل عصابات تنظيم “داعش” الارهابي أمام منظمة الأمم المتحدة، داعيا قوات التحالف الدولي المناهض لداعش إلى ضرورة تجنيب المدنيين آثار ضرباتهم الجوية الخاطئة.

وشدد في حديث صحافي على “ضرورة توخي الدقة في قصف الأهداف، لمنع وقوع مزيد من الضحايا بين المدنيين الذين يحاول داعش استغلال الظروف باستخدامهم كدروع بشرية”، مدينا “عمليات الاستهداف المتعمدة لتنظيم داعش للمواطنين في مدينة الموصل باستخدام أسلحة محرمة دوليا خلال معارك القوات المسلحة العراقية لتحرير المدينة من قبضة داعش”.

وحذر من “عواقب اي تهاون دولى تجاه تكرار استخدام الجماعات الارهابية للأسلحة الكيماوية المحرمة في استهداف المدنيين”، معتبرا أن “التهاون فى هذا الامر سيشجع هذه الجماعات على استهداف مناطق أخرى والتسبب بكوارث إنسانية لا تحمد عقباها على المدى البعيد.”

وأكد ضرورة إيلاء ملف النازحين الأهمية القصوى من قبل الحكومة والمجتمع الدولي من اجل استيعاب الاعداد الكبيرة التي اضطرت الى النزوح جراء العمليات العسكرية، من خلال تهيئة كل مستلزمات الاغاثة التى تعينهم على تجاوز الازمة الراهنة.