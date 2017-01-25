الجامعة العربية نددت باستهانة اسرائيل بالمجتمع الدولي

نددت الجامعة العربية، اليوم، ب”استهانة” إسرائيل بالمجتمع الدولي في أعقاب إعلانها عن بناء مساكن استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعتبر الامين العام للجامعة العربية احمد أبو الغيط أن “هذا القرار يؤكد نهج تلك الحكومة في الاستهانة بالإرادة الدولية وتحديها، واجهاض أي مساع تبذل على طريق تحقيق حل الدولتين”.

اضاف: “أن حكومة الاستيطان في اسرائيل ربما استشعرت الاستقواء ضد الارادة الدولية الواضحة مع بعض التطورات الدولية الأخيرة”، محذرا من “أخطار هذا النهج وتداعياته المحتملة على فرص تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم”.

ونددت الجامعة اليوم ب”التصعيد الاستيطاني” وطالبت “مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته ومباشرة اختصاصه لإنفاذ قراراته والتصدي لهذا الاستيطان والتحدي الاسرائيلي الذي باتت تداعياته تهدد حل الدولتين”.

وجهود السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين متوقفة بالكامل منذ فشل المبادرة الاميركية في نيسان 2014.

ويعتبر المجتمع الدولي كل المستوطنات غير قانونية، سواء أقيمت بموافقة الدولة العبرية ام لا، وانها تشكل عقبة كبيرة امام تحقيق السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين.