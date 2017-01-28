الثلوج قطعت طرقات جرد الضنية والجليد حرم المنازل من المياه

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان الثلوج المتساقطة بكثافة منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، قطعت معظم الطرقات الجبلية في الضنية، التي يزيد إرتفاعها على 700 متر، وسط تدن في درجات الحرارة وتشكل جليد على الطرقات، وانقطاع المياه عن المنازل نتيجة تجمدها بالامدادات في أغلب بلدات وقرى جرد ووسط الضنية.

وانقطعت الطريق الرئيسية التي تربط الضنية بطرابلس إبتداء من بلدة بخعون، التي بلغت سماكة الثلوج عند مدخلها الذي يرتفع فوق سطح البحر نحو 500 متر، أكثر من خمس سنتيمترات، في حين أن الطريق إلى بلدة سير، المركز الإداري للمنطقة، سالكة بصعوبة إلا أمام السيارات المجهزة بسلاسل معدنية أو سيارت الدفع الرباعي.

وأغلقت معظم المدارس الرسمية والخاصة أبوابها إستجابة لقرار وزير التربية، ولزم أغلب المواطنين بيوتهم.